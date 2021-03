Gilmar Mendes chora ao elogiar atuação de Zanin na defesa de Lula contra Moro (vídeo)

"Nós fazemos, eu faço, na pessoa do doutor Zanin, uma justa homenagem à advocacia brasileira", disse o ministro pouco antes de proclamar o resultado do julgamento que estabeleceu a parcialidade de Moro edit

247 - Pouco antes de proclamar o resultado do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que declarou o ex-juiz Sergio Moro suspeito na condução de processo contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, o ministro Gilmar Mendes, presidente da Segunda Turma da Corte, se emocionou ao elogiar a atuação de Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula, no caso.

"Sem dúvida nenhuma vimos um advogado que nunca se cansou em trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido", admitiu o ministro.

"Nós fazemos, eu faço, na pessoa do doutor Zanin, uma justa homenagem à advocacia brasileira", afirmou o magistrado com a voz embargada.

Assista:

Gilmar Mendes chora ao elogiar atuação de Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula, no caso da suspeição do ex-juiz Sergio Moro. pic.twitter.com/4Ko7hViv3J March 23, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.