Glauber Braga denuncia PEC do semipresidencialismo e chama "Fora Lira"

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL) denunciou a PEC do semipresidencialismo articulada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). “Quer formalizar o golpe pra continuar mandando mesmo sem [Jair] Bolsonaro”, afirmou nas rede sociais, neste domingo, 18.

“Está articulando uma PEC de semipresidencialismo onde o primeiro-ministro é que teria o poder de comandar o governo. Cunha tentou o mesmo. Vocês não acham que passou da hora de mobilizarmos o #ForaLira?”, destacou.

Mais cedo, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), criticou a tentativa de aprovar a PEC do semipresidencialismo, que alteraria o sistema de governo para restringir os poderes do presidente da República.

Diversas figuras da oposição e autoridades se posicionaram contra o que caracterizam como "golpe". O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, em artigo na Folha de S.Paulo, disse que "a adoção do semipresidencialismo poderia reeditar o passado que muitos prefeririam esquecer".

"É preciso cuidar para que a história não seja reencenada como pantomima", acrescentou, relembrando o parlamentarismo imposto a João Goulart, em 1961.

