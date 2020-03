Gleisi denuncia que Bolsonaro e Trump podem estar armando para invadir Venezuela

“Fascismo e imperialismo têm muito em comum”, declarou a petista em sua conta no twitter edit

Deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e presidente da legenda, Gleisi Hoffmann denunciou em sua conta no twitter que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos Estados Unidos, Donald Trump, podem estar tramando para invadir a Venezuela.

Os dois se reúnem neste sábado, 7, no Estado da Flórida, em Miami, para discutir aliança militar entre os dois países, que significa a subordinação do Brasil aos interesses militares do país norte-americano.

