Governador do DF canta em festa com Pazuello e Zezé Di Camargo (vídeo)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), fez coro com Zezé Di Camargo, durante uma festa com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Todos estavam sem máscaras edit

247 - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), fez coro com Zezé Di Camargo, durante uma festa no sábado (12) com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Também participou da festa o empresário Marco Aurélio Costa, sócio do restaurante Piantella, frequentado pela classe política em Brasília (DF). Todos sem máscaras.

No sábado (12), o Supremo Tribunal Federal (STF) revelou que recebeu do Ministério da Saúde um plano nacional de imunização contra o coronavírus.

O plano não prevê a data de início da vacinação e está sendo alvo de polêmica - pesquisadores com nomes citados no documento informaram que não foram consultados previamente.

Festinha animada na casa do governador de Brasília com presença de Pazuello e cantor sertanejo Zezé. Só faltou bolinho com a vela 181 mil mortos. pic.twitter.com/w79BqixSvT December 14, 2020

O conhecimento liberta. Saiba mais