Governo Bolsonaro corta quase 100% dos investimentos da PF em prevenção e combate ao tráfico e outros crimes

247 - Os investimentos do governo federal em repressão e prevenção ao crime pela Polícia Federal (PF) caíram R$ 92 milhões no orçamento de 2022 para R$ 3 milhões, de acordo com previsão para o ano que vem, uma diminuição de R$ 89 milhões, ou 96%. A informação foi publicada nesta quinta-feira (1) pelo jornal O Globo.

Os números fazem parte da ação orçamentária "Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União".

Além dos números que apontaram diminuição de investimentos, Bolsonaro enfrenta acusações de interferência na PF, para evitar que seus familiares sejam investigados.

O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) afirmou, nessa quarta-feira (31), que foi à Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem e o atual chefe da Abin, Victor Felismino Carneiro, explique as acusações de tráfico de influência e interferência na Polícia Federal pela família Bolsonaro.

O parlamentar também lembrou de uma declaração feita por Jair Bolsonaro durante uma reunião ministerial em abril de 2020, quando o atual candidato à reeleição afirmou: "eu não vou esperar foder a minha família toda".

