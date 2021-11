Homem joga moeda para Moro e o chama de “traidor” em ato de filiação

Apoie o 247

247 - O ex-juiz Sergio Moro, parcial e suspeito de acordo com o STF, passou por uma saia justa no evento que marcou sua filiação ao Podemos, nesta quarta-feira (10). Um homem jogou uma moeda no palco e gritou “traidor”. Ele foi retirado do local pouco após o ocorrido. As informações são de Bela Megale, no Globo.

O episódio ocorreu após o discurso de Moro, em que ele criticou tanto Lula como Bolsonaro. Naquele momento, ele posava para fotos ao lado de parlamentares. O lavajatista chegou a olhar para a moeda, mas reagiu com indiferença.

