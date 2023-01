Ibaneis e ex-secretário de Segurança Pública do DF são alvo de busca e apreensão

Eles são investigados pelo MPF no inquérito que apura a conduta de autoridades que teriam se omitido no 8 de janeiro edit

247 - Equipes da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República (PGR) cumpriram nesta sexta-feira (20) mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), bem como contra o ex-secretário executivo da Segurança Pública do DF Fernando de Souza Oliveira, informa a GloboNews.

Os dois são investigados pelo Ministério Público Federal (MPF) no inquérito que apura a conduta de autoridades que teriam se omitido no 8 de janeiro, quando terroristas bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, em uma tentativa fracassada de golpe de Estado.

Segundo o G1, os mandados contra Ibaneis e Oliveira partiram do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR e foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

