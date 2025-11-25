Incêndio atinge ministério e deixa feridos (vídeo)

247 - Um incêndio atingiu o Ministério da Igualdade Racial, em Brasília, na manhã desta terça-feira (25), deixando feridos e mobilizando grande operação de emergência.

De acordo com a reportagem do g1, o fogo teve início após a explosão de uma subestação de energia localizada no prédio. A detonação provocou chamas e intensa fumaça, que rapidamente se espalharam pelos setores internos, exigindo evacuação e atendimento imediato às vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa sofreu queimaduras significativas, enquanto outras duas tiveram intoxicação devido à inalação de fumaça. Além desses casos, outras 27 pessoas receberam atendimento por dificuldades respiratórias decorrentes do incidente. A corporação informou que equipes especializadas foram acionadas para controlar o fogo e resgatar quem ainda estava dentro da estrutura.

A Neoenergia, responsável pela subestação de energia onde ocorreu a explosão, foi procurada para esclarecer as causas do problema. A empresa ainda não havia se pronunciado até o momento da última atualização da reportagem.

A cena mobilizou diversas viaturas de emergência e chamou a atenção de servidores e transeuntes, que acompanharam a movimentação dos bombeiros enquanto a fumaça tomava parte da fachada do edifício. As circunstâncias da explosão e os danos estruturais ainda estão sendo avaliados pelas autoridades competentes.