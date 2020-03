Integrante da ala militar do governo ironiza sala de Carlos Bolsonaro no Planalto, diz Veja: "brinquedoteca"

Declaração foi feita logo após o anúncio de que o vereador teria uma sala no Planalto para despachar próximo a seu pai, Jair Bolsonaro edit

247 - Logo após o anúncio de que Carlos Bolsonaro ganharia uma sala no Palácio do Planalto, um integrante da ala militar do governo ironizou o fato: “o palácio agora vai ganhar brinquedoteca?”. Informação foi divulgada pela Veja, que não citou o autor da frase.

Carlos Bolsonaro não mantém boa relação com os militares ligados ao governo federal. Nesta terça-feira (31), o vereador chamou Santos Cruz de “general prepotente que não apita porra nenhuma”.

