Investigada no STF por disseminar fake news, Bia Kicis irá presidir Comissão de Constituição e Justiça

247 - A deputada federal Bia Kicis (PSL) vai ficar no comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) após ter realizado um acordo do presidente de seu partido, Luciano Bivar, que vai ficar com 1ª Secretaria da Câmara dos Deputados.

A ala bolsonarista do partido ainda vai ficar com a liderança da legenda na Casa, através do deputado Major Vitor Hugo.

A deputada bolsonarista é investigada no Supremo Tribunal Federal (STF) por disseminar “fake news”. Em março e abril, três empresas recém-fundadas foram contratadas pela deputada, em Brasília, para cuidar de suas redes sociais. As três foram abertas tendo como primeira cliente a deputada federal.

Levantamento da agência de checagem Aos Fatos mostra que ela, junto com Osmar Terra, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, lidera fake news sobre coronavírus entre os parlamentares.

