Joice Hasselmann presta depoimento à Polícia Legislativa após possível atentado

De acordo com a deputada, ela teria acordado no sábado de noite, após sete horas inconsciente, em uma poça de sangue, com vários hematomas, o dente quebrado e o rosto desfigurado, com fraturas. edit

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) prestou depoimento na tarde desta sexta-feira (23) à Polícia Legislativa acerca do possível atentado do qual teria sido vítima.

De acordo com a parlamentar, ela acordou na noite de sábado (17) em seu apartamento, após sete horas inconsciente, em uma poça de sangue, com vários hematomas, o dente quebrado e o rosto desfigurado, com fraturas.

Fontes no Congresso Nacional ouvidas pelo Estado de Minas afirmam que, entre outras possibilidades, a Polícia Legislativa investiga se uma terceira pessoa entrou no apartamento da deputada. Ela afirma que estavam no local somente ela e o marido. Imagens de câmeras de segurança do edifício estão sendo recolhidas.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.