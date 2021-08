José Aníbal ocupará vaga de José Serra no Senado durante quatro meses

Com afastamento do senador José Serra (PSDB) das atividades parlamentares por quatro meses, para tratar doença de Parkinson em estágio inicial, sua vaga será ocupada por José Aníbal (PSDB), seu suplente edit

247 - Com afastamento do senador José Serra (PSDB) das atividades parlamentares por quatro meses, para tratar doença de Parkinson em estágio inicial, sua vaga será ocupada por José Aníbal (PSDB), seu suplente.

Segundo nota divulgada pelo senador, a doença está em estágio inicial, que "requer um período de adaptação à medicação".

O tucano, que tem 79 anos, utilizará o período para tratar seu distúrbio do sono.

"O parlamentar encontra-se em bom estado de saúde, mas optou pelo afastamento para que seu suplente, José Aníbal, possa assumir, sem deixar a cadeira de senador por São Paulo em vacância durante o período do tratamento experimental. A decisão também evitará eventuais paralisações no andamento dos projetos em favor do país", afirma a nota.

Em julho, Serra foi submetido a um cateterismo e a um implante de stent em artéria do coração. Um mês antes, o senador ficou 13 dias internado pela Covid-19, em São Paulo.

