José Levi, da AGU, é chamado ao Planalto e pode deixar o cargo

A relação de Levi e Bolsonaro não é boa há alguns meses. O AGU seria o terceiro importante membro do governo a deixar o posto nesta segunda-feira edit

247 - O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, José Levi, foi chamado na tarde desta segunda-feira (29) ao Palácio do Planalto e, segundo Guilherme Amado, da Época, pode também estar de saída.

Levi seria o terceiro membro do primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro a deixar a gestão. Na manhã desta segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, entregou pedido de demissão. Mais tarde, o ex-ministro da Defesa Fernando de Azevedo e Silva foi demitido.

A relação de Levi com Bolsonaro não é boa há alguns meses, tendo em vista que o AGU, em algumas ocasiões, se recusa a encampar iniciativas do chefe do Executivo consideradas sem fundamento.

