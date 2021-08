Jungmann: 'desfile de tanques mostra fraqueza de Bolsonaro e terá efeito desastroso'

Ex-ministro da Defesa no governo Michel Temer, Raul Jungmann disse que Bolsonaro “tenta com esse teatro criar a ilusão de que as Forças Armadas apoiam o seu constrangimento dos demais Poderes e ameaças” edit

247 - Ex-ministro da Defesa no governo do golpista Michel Temer, Raul Jungmann disse à Folha de S.Paulo que a realização de um desfile de blindados em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, revela a fraqueza de Jair Bolsonaro, que “tenta com esse teatro criar a ilusão de que as Forças Armadas apoiam o seu constrangimento dos demais Poderes e ameaças”.

“As Forças Armadas estão de fato com a Constituição e não vão se afastar disso. E o presidente visa passar a impressão contrária", afirmou o ex-ministro Jungmann ao Painel, da Folha.

Bolsonaro irá participar de uma demonstração militar nesta terça-feira, 10, mesmo dia marcado para a votação da PEC do voto impresso no Congresso. Um comboio militar - formado por veículos blindados, tanques e lança-mísseis - irá atravessar a Esplanada dos Ministérios e estacionará em frente ao Palácio do Planalto.

Segundo Jungmann, a medida terá efeito "triplamente desastroso".

"Primeiro, porque vai ampliar a derrota do voto impresso na Câmara, que de forma alguma vai aceitar esse tipo de pressão. Segundo, o efeito desses fatos internacionalmente será desastroso, não tenho a menor sombra de dúvida. Terceiro, é uma manifestação não de força, mas de fraqueza, de jus sperniandi, de perdedor, que quer criar uma falsa impressão de que tem força para que não tem, que é tirar o Brasil dos trilhos democráticos", disse.

