Justiça não consegue intimar agressor de Zanin para audiência de conciliação

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça não conseguiu intimar o empresário Luiz Carlos Bassetto Júnior, que é alvo de uma ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por ter feito ameaças de agressão ao advogado Cristiano Zanin, no aeroporto de Brasília, em janeiro. Uma audiência de conciliação está agendada para esta quarta-feira (11).

Segundo a jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, o oficial de Justiça encarregado de fazer a intimação afirmou, em documento, que Luiz Carlos Bassetto Júnior não foi encontrado no endereço que havia informado às autoridades.

O Conselho Federal da OAB entrou com uma queixa-crime contra Luiz Carlos Bassetto Júnior, acusando-o de calúnia, injúria e difamação, e requerendo o pagamento de R$ 150 mil em danos morais.

Embora a audiência de conciliação ofereça uma oportunidade para as partes negociarem um acordo antes do início efetivo do processo, fontes ligadas a Zanin acreditam que é improvável que o advogado concorde em fazer um acordo com seu agressor, ainda segundo a jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.