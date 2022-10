Lewandowski envia à Justiça do Pará pedido de investigação a Damares por declaração sobre tráfico de crianças

De acordo com o magistrado, não é função do Supremo analisar o caso porque a ex-ministra não tem foro privilegiado edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, determinou que a Justiça Federal do Pará decida se investigará a ex-ministra dos Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos) sobre o suposto tráfico de crianças na Ilha de Marajó, em solo paraense. De acordo com o magistrado, não é função do Supremo analisar o caso porque ela não tem foro privilegiado.

"Sem prejuízo, em razão da natureza dos fatos noticiados, caberá ao juízo federal competente, após a oitiva dos órgãos de investigação, examinar os supostos eventos noticiados e os pedidos formulados na presente representação", escreveu o ministro, de acordo com matéria publicada nesta quinta-feira (13) pelo jornal O Globo.

Na igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério Fama, em Goiânia (GO), a senadora eleita pelo Distrito Federal afirmou, no último sábado (8), que crianças na Ilha de Marajó (PA) seriam traficadas e teriam seus dentes "arrancados para não morderem na hora do sexo oral".

A ex-ministra Damares admite que a sua declaração teve como base "conversas com o povo na rua".

