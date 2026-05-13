Líder do PT comemora plano de Lula contra o crime organizado e defende urgência na PEC da Segurança Pública

247 - O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), celebrou, nesta terça-feira (12), o lançamento do programa Brasil Contra o Crime Organizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa reúne uma série de medidas voltadas à segurança pública e foi apresentada em cerimônia no Palácio do Planalto com governadores, secretários estaduais de segurança e representantes das forças de segurança de todo o país.

Segundo Uczai, o programa representa “um verdadeiro golpe contra o crime organizado, as facções criminosas e o andar de cima”. O deputado destacou que o pacote prevê investimento total de R11bilhões, sendo R$ 1bilhão do Orçamento da União e R$ 10 bilhões via empréstimos subsidiados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aos estados.

“O presidente Lula precisava de um arcabouço jurídico legal. Foi o PL antifacção proposto por ele, não pela extrema-direita, aprovado com o empenho da nossa bancada e de toda a base do governo”, afirmou o parlamentar ao criticar os bolsonaristas por falas vazias relacionadas ao tema da segurança pública.

A título de comparação, citou que só no ano passado a Polícia Federal, que age com independência no Governo Lula, apreendeu R$ 9,5 bilhões em bens do crime organizado, enquanto no último ano do governo Bolsonaro a cifra foi de apenas R$ 1 bilhão.

Uczai também defendeu a criação do Ministério da Segurança Pública, anunciada por Lula assim que o Senado aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/25. A chamada PEC da Segurança Pública já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. “A PEC tem que ser aprovada rapidamente”, afirmou o deputado, classificando o momento como “histórico”.

Quatro eixos centrais

O líder petista detalhou os quatro pilares do novo programa federal de segurança. O primeiro, a asfixia financeira do crime organizado, o que já tem sido feito com as inúmeras operações da PF, as quais, conforme sublinhou Uczai, têm alcançado também os tubarões do mercado financeiro na Faria Lima” e os “engravatados do crime organizado”.

Outro ponto destacado pelo líder do PT foi a atuação de Lula no fortalecimento do sistema penitenciário. Foi o atual presidente da República, nos seus dois primeiros mandatos, quem criou as primeiras quatro penitenciárias federais de segurança máxima, em 2006. Agora, Lula anunciou o fortalecimento de 138 presídios em todo o País que terão equipamentos de alta tecnologia e bloqueio de sinais de celular para impedir que se tornem “escritórios do crime”, como disse Uczai.

O terceiro ponto importante, segundo o parlamentar, relaciona-se à investigação de homicídios, com a alocação de recursos federais para apoiar estados na elucidação de assassinatos. “Quando se esclarece, se intimida quem anda matando brasileiros e brasileiras”, disse Uczai.

Por último, frisou a importância da implementação de políticas de desarmamento. “Menos armas, menos morte”, resumiu o líder do PT, criticando o governo militarista Bolsonaro. “O governo Bolsonaro espalhou armas com aparência de legalidade, e grande parte foi parar no crime organizado, muitas importadas dos Estados Unidos.”