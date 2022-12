Luciana Santos, do PC do B, ganha força para ser ministra da Ciência e Tecnologia

A presidente nacional do PC do B e vice-governadora de Pernambuco faz parte da comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados atualmente edit

247 - Integrantes do PT e aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmaram que a presidente nacional do PC do B, a deputada federal Luciana Santos, vice-governadora de Pernambuco, é a principal alternativa do próximo governo para chefiar o Ministério da Ciência e Tecnologia. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

A parlamentar deve ter uma conversa com o petista nesta quarta-feira (21). A deputada faz parte da comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), indicado por Lula para ser o ministro da Casa Civil a partir de janeiro, afirmou que o próximo governo terá 37 ministérios.

Algumas pastas já têm nomes certos para 2023 - Fazenda (Fernando Haddad), Itamaraty (Mauro Vieira), Defesa (José Múcio Monteiro), Cultura (Margareth Menezes), Educação (Camilo Santana), Advocacia-Geral da União (Jorge Messias) e Controladoria-Geral da União (Vinícius Marques de Carvalho).

