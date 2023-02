Lula, governistas e oposição travam embate no Congresso pela CPI do golpismo

Apoie o 247

ICL

247 - O requerimento para a criação da CPI do Golpismo, visando investigar os atentados terroristas promovidos por bolsonaristas em Brasília no dia 8 de janeiro, já conta com a assinatura de 37 senadores. Para ser instalada no Senado, uma CPI precisa de no mínimo 27 assinaturas.

Apesar de já cumprir os requisitos, nada garante a instalação da comissão, diz Malu Gaspar, do jornal O Globo. Defensores da CPI, Soraya Thronicke (União Brasil-MS) e Renan Calheiros (MDB-AL) pressionam o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), a ler em plenário o requerimento - rito necessário para instalação da comissão.

>>> "Macaco velho", Lula viu que CPI era golpista

Pacheco adiantou que fará a leitura ainda em fevereiro. Ao Palácio do Planalto, porém, o presidente do Senado afirma que não fará esforços para levar adiante o funcionamento da comissão.

O presidente Lula (PT) já declarou ser contra a CPI, porque avalia que toda investigação parlamentar acaba se voltando contra o governo. Há ainda a perspectiva de que a CPI pode tensionar ainda mais o cenário político, arrastando as Forças Armadas novamente para o centro do debate e colocando a agenda do governo em segundo plano.

Entre a oposição impera a visão de que a CPI, apesar de ter como objetivo investigar nomes ligados ao golpismo - e que estão na oposição -, pode ser uma oportunidade para atacar o governo Lula.

Os senadores governistas que assinaram o requerimento ainda poderão ser acionados para retirar o apoio ao requerimento. São eles: Paulo Paim (RS), Fabiano Contarato (ES), Jaques Wagner (BA), Humberto Costa (PE) e Rogério Carvalho (SE). "Assinei o requerimento, olhando a violência contra o STF, o Congresso e o Planalto. Foi um gesto de indignação. Mas houve uma discussão dentro da base de que nesse momento temos de reconstruir o país e garantir a governabilidade. (...) Não tenho nenhum melindre em retirar a assinatura, se assim a bancada decidir. Com ou sem CPI, esses golpistas devem responder aos ataques e serem punidos”, disse Paim à Malu Gaspar.

Se mesmo assim a instalação da comissão ocorrer, o governo Lula pretende postergar ao máximo a indicação dos integrantes da CPI.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.