Lula recebe Bachelet e discute candidatura à ONU

247 - O presidente Lula recebeu, nesta segunda-feira (11), a ex-presidenta do Chile Michelle Bachelet para tratar de sua candidatura ao cargo de secretária-geral da Organização das Nações Unidas. De acordo com o presidente, a conversa também abordou temas da agenda internacional e o papel de uma ONU reformada na promoção da paz e do desenvolvimento.

A reunião entre Lula e Michelle Bachelet ocorre em meio ao debate sobre o futuro da ONU e sobre a necessidade de fortalecer o multilateralismo diante dos principais desafios globais. No X, Lula destacou o encontro e registrou a pauta discutida com a ex-presidenta chilena.

“Recebi, nesta segunda (11), a ex-presidenta do Chile Michelle Bachelet para tratar de sua candidatura ao cargo de Secretária-Geral da ONU. Discutimos vários temas da agenda internacional e o papel que uma ONU reformada precisa ter para a promoção da paz e do desenvolvimento”, afirmou Lula.

O encontro reforça a centralidade da candidatura de Bachelet no debate diplomático latino-americano. Ex-presidenta do Chile, ela busca o comando das Nações Unidas em um momento marcado por pressões por mudanças na governança global e por cobranças para que a ONU responda de forma mais efetiva a conflitos, desigualdades e desafios ao desenvolvimento.

Ao mencionar uma “ONU reformada”, Lula associou a discussão sobre a candidatura ao cargo de secretária-geral a uma agenda mais ampla de transformação do sistema internacional. A fala aponta para a defesa de uma organização capaz de atuar com maior peso político na promoção da paz e na construção de alternativas para o desenvolvimento.

A candidatura de Michelle Bachelet também tem sido tratada como parte de uma articulação latino-americana em torno da renovação do comando da ONU. Reportagens anteriores registraram o apoio do Brasil à ex-presidenta chilena, em movimento que também envolve respaldo de governos da região.

Bachelet tem trajetória marcada por passagens pela política chilena e pelo sistema das Nações Unidas. Além de ter governado o Chile em dois mandatos, ela já ocupou funções internacionais ligadas à ONU, experiência que fortalece sua presença no debate sobre a sucessão no cargo de secretária-geral.

A conversa com Lula, portanto, insere a candidatura da ex-presidenta chilena em uma agenda que combina diplomacia, reforma institucional e defesa do multilateralismo. Segundo o relato divulgado pelo presidente, o ponto central do encontro foi a discussão sobre o papel que uma ONU renovada deve desempenhar para ampliar sua contribuição à paz e ao desenvolvimento.