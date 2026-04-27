Lula reúne aliados em jantar para homenagear Dilma no Alvorada

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promove, nesta segunda-feira (27), um jantar com Dilma Rousseff, em Brasília (DF), no Palácio da Alvorada. Entre os convidados, estão ex-ministros e ex-assessores do governo da ex-presidenta, que atualmente preside o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco do BRICS. As informações são do Metrópoles.

Mais cedo, Dilma participou de uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para discutir a ampliação de investimentos em infraestrutura e segurança energética, além de parcerias no âmbito do BRICS.

Outro motivo para as homenagens a Dilma é a importância de sua atuação no contexto econômico internacional, em que potências do Sul Global aprofundam meios de cooperação para reduzir a desigualdade diante dos países do Norte, como Estados Unidos e Europa.

O BRICS tem como um de seus principais debates a implementação de uma moeda comum entre os países do grupo para reduzir a dependência do dólar em transações financeiras. Presidido por Dilma, o NDB é a sigla em inglês para New Development Bank. A autoridade bancária fica sediada em Xangai, na China, país que, atualmente, é a principal ameaça à hegemonia dos EUA na economia mundial

O encontro ocorre dez dias após os dez anos do golpe contra Dilma. Em 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados autorizou a abertura do processo de impeachment da então presidenta da República, inocentada pelo Ministério Público e por uma perícia do Senado, após ser acusada de cometer "pedaladas fiscais".