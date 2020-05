Mãe de jovem que teve nome utilizado por Bolsonaro em exames para Covid-19 trabalha no HFA

A major Maria Amélia Alves da Costa Ferraz trabalha na área de coleta de amostras do Hospital das Forças Armadas (HFA), onde Bolsonaro realizou exames para detecção do coronavírus, e é mãe de Rafael Augusto Costa Ferraz Nascimento, nome utilizado por Bolsonaro edit

247 - A major Maria Amélia Alves da Costa Ferraz, mãe de Rafael Augusto Costa Ferraz Nascimento, trabalha na área de coleta de amostras do Hospital das Forças Armadas (HFA), hospital no qual Jair Bolsonaro realizou exames para a detecção de coronavírus.

Um dos pseudônimos utilizados por Bolsonaro na realização do exame é justamente o nome do filho da major que trabalha no hospital: Rafael Augusto Costa Ferraz Nascimento.

