Maia ataca Arthur Lira e afirma que Baleia Rossi vencerá a eleição na Câmara

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Maia (DEM-RJ), criticou o deputado Arthur Lira (PP-AL), apoiado por Jair Bolsonaro.

"As especulações continuam. Muita espuma. Todo dia o candidato do Bolsonaro canta vitória. O deputado Baleia Rossi vai ganhar a eleição no dia certo", escreveu o parlamentar no Twitter.

Desde o começo do mandato, Bolsonaro tem tido dificuldades de formar uma base sólida no Congresso Nacional. Caso o seu candidato seja eleito, diminuem as chances da abertura de um processo de impeachment na Casa, enquanto Baleia Rossi (MDB-SP) prometeu analisar todos os pedidos de afastamento.

