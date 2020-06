Maia comemora pesquisa Datafolha: “dia triste para os saudosistas do autoritarismo”

“Dia feliz para os que prezam os direitos humanos, as minorias, o respeito e a diversidade (lembrando que hoje é o dia internacional do orgulho LGBT)”, disse o parlamentar edit

247 - O presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia (DEM), disse estar feliz com a pesquisa Datafolha que mostrou um crescimento dos apoiadores da democracia e diminuição dos defensores da ditadura no Brasil.

Acordei hoje com o DataFolha mostrando que 75% dos brasileiros apoiam o regime democrático. Fico feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz por ver que o brasileiro não permitirá um retrocesso institucional. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) June 28, 2020

“Acordei hoje com o DataFolha mostrando que 75% dos brasileiros apoiam o regime democrático. Fico feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz por ver que o brasileiro não permitirá um retrocesso institucional”, disse.

“Triste por ter que, em pleno século XXI, me preocupar com uma discussão que já deveria estar enterrada. Nasci no Chile em 1970, filho de um brasileiro perseguido pela ditadura e uma chilena; saímos de lá no ano seguinte com a chegada de Pinochet ao poder”.

“Dia feliz para os que prezam os direitos humanos, as minorias, o respeito e a diversidade (lembrando que hoje é o dia internacional do orgulho LGBT); dia triste para os saudosistas do autoritarismo.”

