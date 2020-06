Maia critica Weintraub no Banco Mundial: ajudou a quebrar o banco Votorantim (vídeo)

Presidente da Câmara dos Deputados ironizou a possibilidade do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub ocupar um cargo no Banco Mundial edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiu com ironia à notícia de que o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub ocupará uma diretoria do Banco Mundial.

"É porque não sabem que ele trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou em 2009 e ele era um dos economistas responsáveis", disse Maia.

Pior ministro da Educação que já passou pelo MEC, Abraham Weintraub foi demitido do cargo na tarde desta quinta-feira. Em vídeo ao lado de Jair Bolsonaro, ele agradeceu o apoio e disse que assumirá um cargo no Banco Mundial. Olavista Carlos Nadalim, secretário nacional de Alfabetização, é cotado com substituto interino.

Rodrigo Maia acaba de comentar sobre a ida do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para o Banco Mundial. pic.twitter.com/SxQGX0IAPE — Mateus Oliveira (@mateusno) June 18, 2020

