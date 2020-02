Maia sobre Heleno: ministro virou um 'radical ideológico contra a democracia'

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reagiu à sugestão do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, a Jair Bolsonaro para enfrentar "chantagem" do Congresso Nacional nas negociações sobre os vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parlamentares ainda analisarão as propostas da LDO. Segundo Maia, a postura do ministro é "triste" e ele se comporta como um adolescente ao agredir o Parlamento.

"Geralmente, na vida, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ganhando equilíbrio, experiência e paciência. O ministro, pelo jeito, está ficando mais velho e está falando como um jovem, um estudante no auge da sua juventude", disse o parlamentar, que teve encontro com o ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli.

"É uma pena que o ministro (Heleno) com tantos títulos tenha se transformado num radical ideológico contra a democracia, contra o Parlamento. Muito triste. Não vi por parte dele nenhum tipo de ataque quando a gente estava votando o aumento do salário dele como militar da reserva", acrescentou.

Durante a reunião ministerial com Bolsonaro ontem, Heleno chegou a bater na mesa afirmando que Bolsonaro precisava "convocar o povo às ruas" e não ceder “às chantagens” do Congresso. “Não podemos aceitar esses caras (O Congresso) chantagearem a gente o tempo todo. Foda-se”.