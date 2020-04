Maia repudia golpismo de Bolsonaro, mas continua em cima do muro e não sinaliza impeachment

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, repudiou o engajamento de Bolsonaro em protestos anticonstituição, fala em “vírus do autoritarismo”, mas não dá sinais de que aceitará um dos pedidos de impedimento contra o chefe do Planalto edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), rechaçou o apoio de Jair Bolsonaro a manifestações contra a democracia neste domingo 19, mas não sinalizou que pretende aceitar um dos pedidos de impeachment contra o presidente.

"O mundo inteiro está unido contra o coronavírus. No Brasil, temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos Deputados, repudio todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição", postou Maia no Twitter.

Neste domingo, Bolsonaro participou de um ato contra a democracia em Brasília, onde discursou em apoio aos manifestantes que defendiam intervenção militar e um novo AI-5. Ele disse que “não quer negociar nada” e que fará “tudo o que for necessário” para conduzir o país.

