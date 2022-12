Marina resiste a abrir mão do Meio Ambiente para Tebet

Ex-ministra teme a influência do Agro no ministério edit

247 - A ex-ministra Marina Silva (Rede) está com medo de que o agronegócio tenha influência no Ministério do Meio Ambiente caso a senadora Simone Tebet (MDB-MS) assuma a pasta e, por este motivo, estaria resistente em fazer a dobradinha com a emedebista, informa a CNN Brasil.

“A possibilidade de influência do Agro na área de atuação da ambientalista está sendo vista como um empecilho para aproximação dos dois nomes desejados por Lula no alto escalão do novo governo”, destaca a reportagem.

Tebet condicionou a sua ida ao ministério à aprovação de Marina. No entanto, o desenho político do terceiro governo de Lula pode ficar comprometido. A alternativa mais comentada é nomear Marina à autoridade ambiental, mas ela negou ter interesse em assumir a função, que considera puramente técnica.

O partido de Marina, inclusive, já manifestou insatisfação, de acordo com a reportagem. “Internamente, correligionários da ex-ministra já deixaram claro o incômodo com a opção petista por entregar o Meio Ambiente à Tebet. Durante os trabalhos da equipe de transição, Marina Silva foi presença marcante no Centro Cultural Banco do Brasil e nas reuniões do grupo temático da área”, diz trecho da reportagem.

Lula disse que poderia oferecer o Ministério do Planejamento à senadora, mas, a pessoas próximas, ela disse que não teria interesse.

