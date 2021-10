Membros do PTB pedem ao STF afastamento de Roberto Jefferson da presidência da sigla

Apoie o 247

247 - Membros do PTB Nacional entraram no STF com um pedido de afastamento de Roberto Jefferson da presidência da sigla.

Segundo a ação, Jefferson extrapola os limites da liberdade de expressão e propaga o discurso de ódio.

"O Presidente do PTB tem se utilizado dos canais de comunicação do próprio partido não como meio de liberdade de expressão, mas sim como instrumento de agressão, de propagação de conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática – crimes relativos a honra, ameaça física e ao Estado Democrático de Direito”, dizem eles.

Denunciado pela PGR, Jefferson foi preso em 13 de agosto a pedido da PF, suspeito de integrar uma organização criminosa digital para atacar a democracia. (Com informações do Antagonista).

