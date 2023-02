Mensagens indicam que Ibaneis e PM minimizaram indícios dos atos terroristas de 8/1

Em resposta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Ibaneis afirmou: “não teremos problemas. Coloquei todas as forças nas ruas” edit

247 - Mensagens analisadas pela Polícia Federal indicam que o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o comando da Polícia Militar do Distrito Federal não levaram a sério os indícios de que bolsonaristas poderiam invadir os prédios dos três Poderes no dia 8 de janeiro.

O relato de Ibaneis foi publicado na Folha de S.Paulo. "Já estamos mobilizados. Não teremos problemas", afirmou o governador no dia anterior por meio de aplicativo de mensagem após ser procurado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

A perícia da PF apontou que Ibaneis e o então secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres não chegaram a ser omissos, mas subestimaram a gravidade das manifestações. Bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto.

De acordo com o portal G1, policiais militares presos na operação Lesa Pátria, que investiga omissão e colaboração com os atos terroristas de 8 de janeiro, afirmaram à Polícia Federal que recuaram diante dos bolsonaristas porque houve falha e falta de munição química.

