Mesmo sendo alvo da CPI, Pazuello deve ocupar cargo na Secretaria-Geral da Presidência

247 - O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, um dos principais alvos da CPI da Covid, deve ser nomeado por Jair Bolsonaro para ocupar algum cargo na Secretaria-Geral da Presidência, chefiada pelo ministro Onyx Lorenzoni, de acordo com o jornal O Globo.

Pazuello provavelmente será comandante da Secretaria Especial de Modernização de Estado.

A nomeação do ex-ministro, no entanto, não é aprovada por auxiliares de Bolsonaro. A intenção do ocupante do Palácio do Planalto era, na realidade, nomear Pazuello como seu assessor, mas foi desaconselhado porque estaria colocando o principal alvo da CPI dentro de seu gabinete.

Bolsonaro, por sua vez, não quer abandoná-lo porque considera que ele cumpriu sua "missão" no Ministério da Saúde. Foi na gestão Pazuello que ocorreu a crise de abastecimento de oxigênio em Manaus.

Em viagem à capital do Amazonas nesta sexta-feira (23), Bolsonaro fez questão de elogiar o ex-ministro em seu discurso.

