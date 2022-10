Ministério Público pede que Damares apresente provas sobre tráfico infantil e crimes sexuais no Pará

Apoie o 247

247 - O Ministério Público do Pará (MP-PA), por meio de ofício enviado na terça-feira (11), pede que a ex-ministra e senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) preste informações sobre as acusações de tráfico infantil e crimes sexuais na Ilha de Marajó, no norte do estado.

Em um culto religioso no último domingo, ela afirmou que, enquanto ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, teria recebido informações sobre crianças vítimas de tráfico humano. "Nós temos imagens de crianças de 4 anos, 3 anos que, quando cruzam as fronteiras, tem seus dentes arrancados para não morderem na hora do sexo oral. (...) Nós descobrimos que essas crianças comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal".

O Ministério Público, segundo o Metrópoles, pede que a ex-ministra apresente em até cinco dias documentos que confirmem a existência da suposta rede de crimes sexuais na região.

Segundo o MP-PA, não há ainda pedidos de apuração registrados sobre o caso relatado por Damares. "O Ministério Público do Estado do Pará ressalta que, até o presente momento, nenhum dos fatos relatados pela ex-Ministra Damares Alves foi encaminhado formalmente aos promotores de Justiça que atuam na região do Marajó".

