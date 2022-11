Ministros do STF rejeitam encontro com Bolsonaro até que ele assuma derrota para Lula

Bolsonaro convidou os magistrados para uma conversa no Alvorada. Passadas quase 48 horas desde a proclamação do resultado da eleição, Bolsonaro segue calado edit

247 - Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) convidados por Jair Bolsonaro (PL) para uma reunião nesta terça-feira (1) decidiram não se encontrar com o mandatário até que ele declare publicamente que aceita o resultado da eleição. As informações são da jornalista Carolina Brígido, do Uol.

De acordo com a reportagem, o Planalto não recebeu nenhuma confirmação da presença de nenhum dos ministros da Corte.

“Os ministros vão se reunir para decidir uma posição conjunta sobre o caso. Nos bastidores, há preocupação com o fato de Bolsonaro não ter vindo a público ainda para reconhecer a derrota nas urnas e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo (30)”, diz trecho da reportagem.

A preocupação dos magistrados cresceu depois que apoiadores de Bolsonaro tomaram contas de rodovias, em protesto contra o resultado das eleições.

Mais cedo, Bolsonaro convocou ministros militares e aliados para uma reunião de emergência para discutir o fim dos bloqueios nas rodovias brasileiras.

