Moro defende divulgação da íntegra da reunião em que é ameaçado por Bolsonaro

247 - O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro defendeu nesta terça-feira, 12, a divulgação da íntegra da reunião ministerial de Jair Bolsonaro do dia 22 de abril, no Palácio do Planalto.

Segundo Moro, que foi à Polícia Federal em Brasília para assistir à gravação da reunião, o vídeo comprova que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal.

"O acesso ao vídeo da reunião ministerial do dia 22/4 confirma o conteúdo do meu depoimento em relação à interferência na Polícia Federal, motivo pelo qual deixei o governo.Defendo,respeitosamente, a divulgação do vídeo, de preferência na íntegra, para que os fatos sejam confirmados", disse o ex-juiz da Lava Jato pelo Twitter.

Na reunião, Bolsonaro teria dito a Moro que a troca no comando da superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro seria necessária para proteger a família. Também pelo Twitter, Bolsonaro defendeu a divulgação, mas parcial do vídeo da reunião.

