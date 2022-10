"Moro e Dallagnol estão com Bolsonaro, que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Nunca foi contra a corrupção", diz Kokay

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) destacou no Twitter nesta terça-feira (4) os apoios do ex-juiz parcial e senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR) e do ex-procurador e deputado federal eleito Deltan Dallagnol (Podemos-PR) a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial.

Para ela, a aliança de ambos com uma figura cuja família adquiriu - total ou parcialmente - 51 imóveis em dinheiro vivo mostra que a Lava Jato sempre foi uma operação de natureza política, e não de combate à corrupção.

"Moro e Dallagnol estão com Bolsonaro, o cara que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Nunca foi contra a corrupção. Sempre foi usar a Justiça para um projeto de poder de extrema direita no Brasil!", escreveu a parlamentar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.