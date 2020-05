MP de Bolsonaro sobre agentes públicos estimula 'pandemia de mal-intencionados', diz presidente do TCU

O presidente do TCU, José Mucio Monteiro , também disse que “é um incentivo a quem quer errar. Nós admitimos que durante a pandemia erros sejam cometidos com a intenção de acertar, mas sem criar proteções ao erro” edit

247- O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Mucio Monteiro, criticou a nova medida provisória (MP) de Jair Bolsonaro. A MP foi publicada na madrugada desta quinta-feira, 14, no Diário Oficial da União, e isenta de punições agentes públicos que cometerem erros no combate ao coronavírus.

Mucio disse ao Estado de S. Paulo que a medida vai estimular uma “pandemia de mal-intencionados”. “Não podemos aceitar e nem apoiar nenhuma medida que afaste o controle, que desestimule o bom gestor. Na hora que se cria proteção ao erro, qual o estímulo que vai ter o bom gestor?”, criticou. “Precisa ver com que intenção isso foi feito”, completou.

O presidente do TCU também disse que “é um incentivo a quem quer errar. Nós admitimos que durante a pandemia erros sejam cometidos com a intenção de acertar, mas sem criar proteções ao erro”.

