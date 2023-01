MPF desmente versão bolsonarista de que presos em atos de vandalismo foram maltratados

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Federal (MPF) no Distrito Federal negou o argumento de bolsonaristas presos de que estão sendo maltratados. Desde o último domigo (8), apoiadores de Jair Boslonaro vêm sendo presos por invasões ao Congesso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e ao Planalto três dias atrás. Cerca de 1.500 foram presas.

De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira (11) pelo blog da Natura Nery, no portal G1, a Procuradoria disse que o prédio da Polícia Federal para onde eles foram levados tinha banheiros limpos, atendimento médico e tratamento cordial.

A Procuradoria disse que existem "várias ambulâncias" no espaço, além de "banheiros limpos e arejados", bebedouros, cadeiras disponíveis e refeitório no ginásio. "Entramos em todas as salas de atendimento e verificamos o tratamento cordato dispensado pelos policiais tanto às pessoas custodiadas quanto aos advogados presentes no local", disse.

De acordo com a entidade, "as poucas pessoas que necessitaram de atendimento médico estavam em situação de pouca gravidade".

A Procuradoria afirmou que boa parte das pessoas custodiadas não é de Brasília. "Possivelmente vieram ao QG a partir de ônibus gratuitos de suas cidades financiados pelos agentes organizadores dos atos criminosos ocorridos no dia 08 de janeiro", afirma.

