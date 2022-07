MPT após inspeção na Caixa: "assédios moral e sexual andam juntos"

De surpresa, procurador visitou a sede da Caixa nesta segunda para apurar casos de assédio moral. MPF ficará com a parte de assédio sexual edit

Por Daniela Santos, Metrópoles - O Ministério Público do Trabalho (MPT) fez uma inspeção surpresa na sede da Caixa, em Brasília, para apurar as denúncias de assédio sexual e moral contra o agora ex-presidente da estatal, Pedro Guimarães. Denúncias de assédios sexual e moral foram reveladas na semana passada pela coluna de Rodrigo Rangel, do Metrópoles.

Paulo Neto, procurador do Trabalho, informou que o objetivo da inspeção foi avaliar o espaço físico da instituição, onde os supostos assédios ocorreram. O TCU também investiga denúncias de assédio sexual contra Pedro Guimarães.

“Durante o depoimento das testemunhas é importante que a gente tenha essa ideia de como é o espaço físico aí dentro, quais setores se relacionam, onde funcionam a presidência e a vice-presidência e por onde as pessoas circulam”, explicou Neto, na manhã desta segunda-feira (4/7).

