Museu do Holocausto critica Bia Kicis por encontro com liderança de partido neonazista da Alemanha

247 - O Museu do Holocausto rechaçou as declarações da deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), que defendeu o Alternative für Deutschland (Alternativa para a Alemanha), partido investigado por propagar ideias extremistas e neonazistas.

Bia Kicis encontrou-se com Beatrix von Storch, deputada do partido Alternativa para a Alemanha e celebrou: "conservadores do mundo se unindo para defender os valores cristãos e a família"

O museu se posicionou por meio do seu perfil no Twitter: "A Alternative für Deutschland (Alternativa para a Alemanha) é um partido político alemão de extrema-direita, fundado em 2013, com tendências racistas, sexistas, islamofóbicas, antissemitas, xenófobas e forte discurso anti-imigração".

Em uma sequência de tuítes, o museu traz fatos históricos e reforça a preocupação com a aproximação entre os partidos de extrema direita.

"É evidente a preocupação e a inquietude que esta aproximação entre tal figura parlamentar brasileira e Beatrix von Storch representam para os esforços de construção de uma memória coletiva do Holocausto no Brasil e para nossa própria democracia", destaca.

