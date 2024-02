“Nada justifica o genocídio”, diz Paulo Pimenta (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, condenou o massacre brutal de Israel na Faixa de Gaza, onde mais de 110 pessoas morreram enquanto aguardavam ajuda humanitária e foram vítimas dos bombardeios israelenses.

"Estamos assistindo à morte de uma população civil. Mais de 30 mil mortos, sendo 25 mil crianças e mulheres", afirmou o secretário, alertando que também há pessoas "soterradas" ainda não encontradas por autoridades. O número de mortos vem aumentando.

O secretário deixou claro que o governo federal não apoia o grupo islâmico Hamas, que, segundo Pimenta, precis a "pagar pelos crimes e tem obrigação de libertar os reféns". "Mas nada justifica a morte de mais de 30 mil pessoas".

Israel já foi denunciada na Corte Internacional de Justiça, mas os crimes continuam ocorrendo em Gaza, que está sendo devastada. >>> “O mundo não pode assistir impassível ao genocídio”, diz Gleisi

