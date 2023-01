'Nada relevante', afirma Rui Costa sobre elo de ministra com milicianos

Apoie o 247

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou nesta sexta-feira (6) que não existe "nada relevante" sobre o elo da ministra Daniela Carneiro (Turismo) com milicianos do estado do Rio de Janeiro.

"Esse assunto não foi abordado. Nada que justifique preocupação. Isso não está na agenda do governo", disse Costa após a primeira reunião ministerial da equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

A informação sobre Daniela foi divulgada nessa quinta pelo jornal Folha de S.Paulo.

Em nota, Daniela afirmou que "não compactua com qualquer ato ilícito e cabe à Justiça o papel de julgar e punir".

