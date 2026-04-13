'Não existe patriotismo na fuga, nem verdade na mentira', dispara Pedro Uczai

247 - A crítica de Pedro Uczai (SC) à fuga de investigados ganhou força no debate político ao questionar a ideia de patriotismo associada à evasão internacional. O líder do PT na Câmara dos Deputados afirmou nesta segunda-feira (13) que deixar o País para evitar a Justiça não representa compromisso com o Brasil, mas sim uma tentativa de escapar da responsabilização legal. O parlamentar comentou defendeu a prisão do ex-deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, detido nos Estados Unidos.

“Não existe patriotismo na fuga, nem verdade na mentira”, disparou Uczai na rede social X, acrescentando que Ramagem “fugiu do Brasil para escapar da Justiça, mas acabou sendo detido justamente no país que tanto idolatrava”. “Agora deve descobrir que não existe esconderijo seguro para golpista! Que venha a deportação! Sem anistia para golpistas!”.

Ex-diretor da Abin e ex-deputado (PL-RJ), Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão no inquérito da trama golpista, mas prisão dele aconteceu por questões migratórias. Ele deve cumprir pena no Brasil caso seja extraditado. Na investigação sobre a tentativa de golpe, o STF condenou o ex-parlamentar pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada, e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O petista manifestou o seu posicionamento em meio a discussões sobre responsabilização de agentes políticos investigados ou condenados por ações contra a ordem democrática. Uczai defende que o cumprimento das decisões judiciais representa um pilar essencial do Estado de Direito e que tentativas de escapar da Justiça fragilizam o sistema institucional.

Ao abordar a prisão da Ramagem, o líder do PT Pedro Uczai também destacou o impacto da disseminação de informações falsas no ambiente político. Para ele, o uso de narrativas distorcidas contribui para tensionar o debate público e compromete a compreensão dos fatos pela sociedade.

PL da Dosimetria

Não foi por acaso que o deputado do PT fez as cobranças para responsabilização de Ramagem. No cenário atual, bolsonaristas defendem o perdão, a anistia para condenados por ações golpistas. O Senado agendou para o dia 30 de abril a análise do Projeto de Lei nº 2.162 de 2023, conhecido como PL da Dosimetria.

A proposta, marcada para ser analisada no dia 30 de abril pelo Congresso, beneficia condenados por ações golpistas e pode reduzir penas de envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vetou integralmente o projeto no dia 8 de janeiro deste ano Para reverter o veto presidencial, o Congresso precisa reunir ao menos 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 no Senado.

No STF, as investigações sobre os atos golpistas fizeram parte de uma apuração mais ampla sobre uma articulação golpista. Esse conjunto de processos resultou na responsabilização de envolvidos diretos e de figuras centrais no planejamento das ações.