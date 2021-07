"Não será uma conversa banal", alerta Glauber Braga sobre encontro de chefe da CIA com governo Bolsonaro

O Estado norte-americano, comprovadamente, já organizou vários golpes de Estado ao redor do mundo. No Brasil, organizou o golpe contra Getúlio Vargas em 1954, o golpe militar de 1964 - que impôs um regime ditatorial por mais de 20 anos - e, recentemente, o golpe de 2016 contra o PT, através da Lava Jato edit

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL) ressaltou a reunião de William J. Burns, diretor da CIA (órgão de espionagem dos Estados Unidos), com os ministros Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos, ambos militares. “Não será uma conversa banal ou desinteressada”, destacou o deputado no Twitter.

Enquanto a TV aberta discute as versões de Dominguetti, o diretor da CIA William J. Burns janta hoje com Augusto Heleno e Luiz Eduardo Ramos, ministros militares de bolsonaro. Não será uma conversa banal ou desinteressada… — Glauber Braga (@Glauber_Braga) July 2, 2021

O Estado norte-americano, comprovadamente, já organizou vários golpes de Estado ao redor do mundo. No Brasil, organizou o golpe contra Getúlio Vargas em 1954, o golpe militar de 1964 - que impôs um regime ditatorial por mais de 20 anos - e, recentemente, o golpe de 2016 contra o PT, através da Lava Jato.

Nesta quinta-feira, 1, Burns foi à Brasília se reunir com ministros militares de Bolsonaro. Ele e o embaixador americano em Brasília, Todd Chapman, chegaram ao Palácio do Planalto no meio da tarde desta quinta. Não há na agenda de Bolsonaro qualquer compromisso com o oficial da CIA.

O diretor da CIA passou mais de três décadas no corpo diplomático americano. Ele foi escolhido para comandar a agência pelo presidente dos EUA, Joe Biden.

