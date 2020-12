“Não vamos colocar em risco a saúde”, diz UnB sobre determinação para voltar às aulas presenciais

"A prioridade, no momento, é frear o contágio pelo vírus e, assim, salvar vidas", afirmou a Universidade de Brasília, após o MEC determinar o retorno de aulas presenciais. Em nota, a UnB informou que "não colocará em risco a saúde de sua comunidade" edit

247 - A Universidade de Brasília (UnB) afirmou ter recebido com "surpresa" a determinação do Ministério da Educação (MEC) para retorno às aulas presenciais a partir de 4 de janeiro de 2021. Em nota, a instituição informou que "não colocará em risco a saúde de sua comunidade".

"A prioridade, no momento, é frear o contágio pelo vírus e, assim, salvar vidas. A volta de atividades presenciais, quando assim for possível, será feita mediante a análise das evidências científicas, com muito preparo e responsabilidade", disse a UnB.

"Chama a atenção a edição de um normativo como esse, específico para instituições federais, em um momento de aumento das taxas de contaminação pelo coronavírus em diversos estados e no Distrito Federal", complementou.

O 2° semestre de 2020 da UnB está previsto para começar em 1° de fevereiro de 2021, mas o formato das atividades continua em discussão pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe).

O reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), João Carlos Salles, afirmou que não acatará a decisão.

O reitor da Universidade Federal de Lavras (UFLA-MG), João Chrysostomo, também lançou dúvidas sobre a possibilidade de retomar as aulas presenciais.

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) afirmou que, por meio de um Projeto de Decreto Legislativo (PDL), tentará derrubar a portaria do MEC.

