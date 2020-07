Nomeação da filha do general Braga Netto na ANS é nepotismo, diz procurador

247 - O Procurador da República em Goiás Helio Telho criticou o aval dado pelo Ministério da Casa Civil, comandado pelo general Walter Braga Netto, para que a filha dele, Isabela Oassé de Moraes Ancora Braga Netto, seja contratada pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

"Se sair essa nomeação, é provável que o STF a anule por ofensa a Súmula Vinculante 13, que proíbe o nepotismo", disse o procurador no Twitter.

Caso a nomeação seja confirmada, Isabela receberá um salário de R$ 13 mil como gerente de Análise Setorial e Contratualização com Prestadores, com salário de R$ 13 mil por mês. A filha do general seria responsável por mediar as relações da ANS com planos de saúde e prestadores de serviços. Ela é formada em Comunicação Social.

Se sair essa nomeação, é provável que o STF a anule por ofensa a Súmula Vinculante 13, que proíbe o nepotismo: "Casa Civil dá aval para filha de Braga Netto ocupar cargo de R$ 13 mil na ANS" https://t.co/W05T0eTLwg via @UOLNoticias @UOL — Helio Telho (@HelioTelho) July 20, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.