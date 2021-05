Nova secretária do Ministério da Saúde criticou uso de cloroquina para Covid-19 nas redes sociais

Chefe da nova Secretaria de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, a infectologista Luana Araújo já afirmou que o uso de cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina por pacientes de Covid-19 é "neocurandeirismo" e destacou o "Brasil na vanguarda da estupidez mundial" edit

247 - Chefe da nova Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, a infectologista Luana Araújo já afirmou que o uso de cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina por pacientes de Covid-19 é "neocurandeirismo" e destacou o "Brasil na vanguarda da estupidez mundial" nas redes sociais, segundo o jornal O Globo.

"Neocurandeirismo. Iluminismo às avessas. Brasil na vanguarda da estupidez mundial", escreveu em postagem da Associação Médica Brasileira, de julho do ano passado, defendendo a autonomia do médico em prescrever a hidroxicloroquina..

Os remédios sem eficácia contra o novo coronavírus, no entanto, são defendidos por Jair Bolsonaro e por integrantes do governo como parte do chamado "tratamento precoce". Eles são orientados pelo ministério aos doentes desde o ex-ministro Eduardo Pazuello.

A nova secretária foi apresentada pelo ministro Marcelo Queiroga, nesta quarta-feira, 12.

