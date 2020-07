Número 2 de Mario Frias é exonerado da secretaria da Cultura

247 - O advogado Pedro Horta foi exonerado na manhã desta terça-feira (14) do cargo de secretário adjunto, mais importante da secretaria especial de Cultura, comandada por Mário Frias. A exoneração assinada pelo ministro da Casa Civil, Braga Netto, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A informação é do jornal O Globo.

No início de março, Horta foi nomeado chefe de gabinete de Regina Duarte, logo após ela tomar posse. No final de abril, o advogado passou a ocupar o cargo de secretário adjunto. No entanto, foi exonerado 18 dias depois, acrescenta a reportagem.

No dia 19 de junho, Horta voltou à secretaria com a nomeação de Mario Frias. No início de julho, ele chegou a ser designado como substituto do secretário.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.