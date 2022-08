Os 20 candidatos mais ricos têm juntos quase R$ 6 bilhões em patrimônio; veja quem são

Centro-Oeste tem lugar de destaque na lista, com oito representantes entre os 20 primeiros. A região Norte conta com seis nomes edit

247 - O patrimônio declarado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelos 20 candidatos mais ricos das eleições deste ano chega a quase R$ 6 bilhões quando somado, segundo o jornal O Globo. Em média, é como se cada um deles tivesse R$ 300 milhões em bens.

O valor exato da soma dos bens dos 20 candidatos mais ricos é de R$ 5,981 bilhões. Tal valor equivale a 25% da soma dos patrimônios de todos os candidatos registrados pelo TSE para estas eleições (R$ 23,3 bilhões).

De acordo com o levantamento do Globo, o Centro-Oeste tem lugar de destaque na lista, com oito representantes entre os 20 primeiros. O Norte conta com seis nomes.

O candidato líder em patrimônio é Marco Ermírio de Moraes (PSDB-GO), herdeiro do grupo Votorantim, que declarou fortuna de R$ 1,267 bilhão. Seus bens estão divididos em ações da empresa, além de bens como duas aeronaves, cinco apartamentos e onze veículos. Ele ocupa o cargo de segundo suplente na chapa de Marconi Perillo para o Senado por Goiás.

Na mesma chapa, o primeiro suplente, Jalles Fontoura de Siqueira (PSDB-GO), também está na lista, sendo o 12º mais endinheirado do país. Seu patrimônio declarado ao TSE foi de R$ 146,6 milhões.

Confira a lista dos 20 candidatos mais ricos:

Marcos Ermírio De Moraes (PSDB-GO) - 2º suplente - R$ 1,267 bilhão Paulo Octávio (PSD-DF) - Governador - R$ 618,8 milhões Luiz Osvaldo Pastore (MDB-DF) - 1º suplente - R$ 453,6 milhões Ailson Souto Da Trindade (PP-PA) - Deputado estadual - R$ 448,4 milhões Antídio Aleixo Lunelli (MDB-SC) - Deputado estadual - R$ 390 milhões Otaviano Olavo Pivetta (Republicanos-MT) - Vice-governador - R$ 378,9 milhões Roberto Argenta (PSC-RS) - Governador - R$ 372,9 milhões João Gonçalves Filho (PSDB-RO) - 2º suplente - R$ 345,5 milhões Eduardo Bonagura (Cidadania-TO) - Deputado estadual - R$ 217,6 milhões Monica De Matos Pereira (PMN-MG) - Deputado estadual - R$ 178,2 milhões Ruy Adriano Borges Muniz (Avante-MG) - Deputado federal - R$ 158 milhões Jalles Fontoura De Siqueira (PSDB-GO) - 1º suplente - R$ 146,6 milhões Eunício Lopes De Oliveira (MDB-CE) - Deputado federal - R$ 143,3 milhões Ivo Narciso Cassol (PP-RO) - Governador - R$ 134,4 milhões Romeu Zema Neto (Novo-MG) - Governador - R$ 129,8 milhões Telmo Neves Dias (PP-PI) - Deputado estadual - R$ 128,7 milhões Jose Gomes Ferreira Filho (PP-DF) - Deputado federal - R$ 128,6 milhões Otavio Oscar Fakhoury (PTB-AP) - 1º suplente - R$ 123,7 milhões Mauro Mendes Ferreira (União-MT) - Governador - R$ 109 milhões Francis Maris Cruz (PSDB-MT) - Deputado estadual - R$ 107,6 milhões

