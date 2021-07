Otto Alencar defende Barroso diante de ataques: 'isolado e acuado, Bolsonaro fala palavras chulas, ignóbeis e sem credibilidade'

247 - O senador Otto Alencar (PSD) se solidarizou com os membros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e com o presidente da Corte, Luis Roberto Barroso, diante das agressões feitas por Jair Bolsonaro.

“Sentindo-se isolado, acuado e sem respostas ao deputado Luís Miranda, [Bolsonaro] fala ao seu modo, sem compostura, palavras chulas, ignóbeis e sem credibilidade”, afirmou Alencar nas redes sociais, nesta sexta-feira, 9.

Presto solidariedade ao ministro Barroso e aos membros do TSE pelas agressões feitas pelo presidente #Bolsonaro. Sentindo-se isolado, acuado e sem respostas ao deputado Luís Miranda, fala ao seu modo, sem compostura, palavras chulas, ignóbeis e sem credibilidade. July 9, 2021

Luis Miranda denunciou esquema de corrupção na compra pelo Ministério da Saúde de vacinas Covaxin. Na quinta-feira, 8, a cúpula da CPI da Covid cobrou que Bolsonaro respondesse às acusações feitas pelo parlamentar. O chefe do Planalto respondeu, em live nas redes sociais: “caguei para a CPI, não vou responder nada”.

Para defender o voto impresso nas eleições de 2022, Bolsonaro, nesta sexta, atacou o presidente do TSE, Luis Roberto Barroso, que é contrário à medida. "Só um idiota para fazer isso aí. É um imbecil. Não pode um homem querer decidir o futuro do Brasil na fraude", disse Bolsonaro a apoiadores.

