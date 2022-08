Pablo Marçal diz que irá ao TSE para garantir candidatura ao Planalto

"Se eles quiserem fazer qualquer manobra, eu vou levar algumas pessoas lá [no TSE] com um mandado de segurança na mão", afirmou o pré-candidato ao Planalto Pablo Marçal (Pros) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O pré-candidato à presidência da República Pablo Marçal (Pros) afirmou, em coletiva de imprensa na noite desta quarta-feira (3), que manterá sua candidatura, mesmo após o seu partido declarar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Planalto.

"Não tem prazo legal para eles [Pros] fazerem isso [convocarem uma nova convenção]. Se eles quiserem fazer qualquer manobra, eu vou levar algumas pessoas lá [no TSE] com um mandado de segurança na mão. Esta lá no TSE, meu nome está nas mãos do Alexandre de Moraes, a minha candidatura está registrada e tem CNPJ, vai ser a primeira vez na história que alguém vai querer fazer uma manobra dessas", afirmou.

De acordo com Marçal, a sua candidatura "foi indicada em ata de convenção realizada pelo partido dentro dos prazos legais". Ele afirmou que, para o seu partido consolidar apoio a Lula, "seriam necessários 10 dias para convocação de uma nova convenção, conforme estatuto do partido, algo inviável até o dia 5 de agosto". O calendário eleitoral definido pelo TSE estabeleceu a data como final para as convenções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.